Teşekkürler Tosic – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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HEPSİ
    01 Haziran 2018, Cuma
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    Teşekkürler Tosic

    Teşekkürler Tosic

    kulübü, 4.5 milyon euro karşılığında 'in Guangzhou R&F Football Kulübüne transfer olan için hem KAP'a bildirimde bulundu hem de veda mesajı yayınladı.

    Mesajda şu ifadeler kullanıldı: "2 Haziran 2015'te ile sözleşme imzalayan, mücadelesiyle kısa sürede ilk onbirin değişmezlerinden olan, savaşçı ruhuyla siyah- beyazlılarımızın üst üste iki şampiyonluk kazanmasında pay sahibi olan, temiz kalpli kişiliği ve mütevazılığıyla örnek bir profesyonel olan Tosic ile yollarımızı ayrıldı. Tosic'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz."
    1. 1.6.2018
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