Talisca transferine Fikret Orman karşı çıktı! – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    transferine karşı çıktı!

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> transferine <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a> karşı çıktı!

    Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sona eren Anderson Talisca'da siyah beyazlıların satın alma opsiyonunu kullanmama kararının ardında yatan gerçek ortaya çıktı.

    1. 1.6.2018 12:40
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