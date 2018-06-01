Kartal’ın sürprizi Thomasson
Önümüzdeki sezon için bütçede daralmaya gideceğini açıklayan Beşiktaş, Adrien Thomasson ile temasta. Şenol Güneş'in de onayını alan Başkan Fikret Orman, Thomasson ile birkaç gün içinde masaya oturacak.
MENAJERİ İLE BİR ARAYA GELECEK
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, genç yıldız için teknik direktör Şenol Güneş'in de onayını aldı. Orman'ın önümüzdeki günlerde Thomasson'un menajeri ile bir araya gelip transferi şekillendirmesi bekleniyor.
38 MAÇTA 7 GOL, 3 ASİST ÜRETTİ
Atıba ile henüz sözleşme imzalamayan Beşiktaş, Thomasson ile orta sahasını güçlendirmek istiyor. Genç Fransız, geride kalan sezonda 38 maça çıktı ve 7 gol atıp 3 asist yaptı. (Takvim)
- 1.6.2018
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