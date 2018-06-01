Kartal’ın sürprizi Thomasson – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    ’ın sürprizi Thomasson

    Kartal’ın sürprizi Thomasson

    Önümüzdeki sezon için bütçede daralmaya gideceğini açıklayan , ile temasta. 'in de onayını alan Başkan , Thomasson ile birkaç gün içinde masaya oturacak.

    Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ekonomik olarak küçülmeye gideceklerini söylemişti. ince eleyip sık dokuyan Kara , orta sahaya Nantes ile sözleyşmesi sona eren Adrien Thomasson'u düşünüyor. 24 yaşındaki oyuncu orta sahanın ortasında görev yapıyor.

    MENAJERİ İLE BİR ARAYA GELECEK
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, genç yıldız için teknik direktör Şenol Güneş'in de onayını aldı. Orman'ın önümüzdeki günlerde Thomasson'un menajeri ile bir araya gelip transferi şekillendirmesi bekleniyor.

    38 MAÇTA 7 , 3 ASİST ÜRETTİ
    Atıba ile henüz sözleşme imzalamayan Beşiktaş, Thomasson ile orta sahasını güçlendirmek istiyor. Genç Fransız, geride kalan sezonda 38 maça çıktı ve 7 gol atıp 3 asist yaptı. (Takvim)
    1. 1.6.2018
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