Gignac operasyonu – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    operasyonu

    Gignac operasyonu
    Ligi şampiyonu Toluca, İspanyol forvet Alvaro Negredo için gözünü karartmış durumda. Record'un haberine göre Meksika ekibi, 'a 3.5 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde, Beşiktaş'ın Gignac veya başka bir adayla anlaşması durumunda Negredo'nun transferinde kolaylık sağlayabileceği vurgulandı.
    1. 1.6.2018
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