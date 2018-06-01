En golcü savunmacılar! – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    En golcü savunmacılar!

    En golcü savunmacılar!

    , bu sezon defans oyuncularından 10 gollük katkı aldı 5 gol atarken, ve 2, da 1 gol kaydetti.

    , geçtiğimiz sezçonu 4. sırada bitirirken, savunmacılarından en çok gol katkısı alan takım oldu. Stoperler ve bekler arasında yapılan değerlendirmede Beşiktaş bu alanda en çok katkı alan takım olma unvanını taşıyor. Siyah-beyazlı ekip bu sezon savunmacılarından 10 gollük bir katkı aldı. 'e transfer olan Tosic 5 gol atarken, Pepe ve Adriano 2, Vida da 1 gol kaydetti.

    RAKİPLER 8'ER GOL ATTI
    G.Saray ve F.Bahçe ise Beşiktaş'ı 2 gol geriden takip etti. G.Saray'da Maicon 5 gol atarken Mariano 2, Serdar Aziz 1 gol attı ve Aslan 8 gole ulaştı. F.Bahçe'de sezon boyunca en çok oynayan iki stoperi Neustadter ve Skrtel toplamda 5 gol atarken, Şener Özbayraklı 2 ve da 1 gol kaydetti. Üç büyükler arasında en golcü savunmacılık unvanını ise ve Maicon paylaştı. Maicon ve Tosic takımlarına 5 gollük katkı verdi.
    1. 1.6.2018
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