En golcü savunmacılar!
Beşiktaş, bu sezon defans oyuncularından 10 gollük katkı aldı Tosic 5 gol atarken, Pepe ve Adriano 2, Vida da 1 gol kaydetti.
RAKİPLER 8'ER GOL ATTI
G.Saray ve F.Bahçe ise Beşiktaş'ı 2 gol geriden takip etti. G.Saray'da Maicon 5 gol atarken Mariano 2, Serdar Aziz 1 gol attı ve Aslan 8 gole ulaştı. F.Bahçe'de sezon boyunca en çok oynayan iki stoperi Neustadter ve Skrtel toplamda 5 gol atarken, Şener Özbayraklı 2 ve Hasan Ali Kaldırım da 1 gol kaydetti. Üç büyükler arasında en golcü savunmacılık unvanını ise Tosic ve Maicon paylaştı. Maicon ve Tosic takımlarına 5 gollük katkı verdi.
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