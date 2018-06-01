Dünya Kupası’nda Kartal farkı – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    ’nda farkı

    Dünya Kupası’nda Kartal farkı

    'da düzenlenecek olan 2018 'na sayılı günler kaldı.

    'deki üç büyük takımdan 'na giden oyuncular da belli oldu. Dünya Kupası'na üç büyükler arasında en çok futbolcu gönderen takımsa oldu. Kupaya 4 futbolcu gönderen Beşiktaş'tan ve Quaresma Portekiz için, Matej Mitrovic ve Domagoj Vida da Hırvatistan için mücadele edecekler. Ayrıca Beşiktaş'ın 'e sattığı de formasıyla Dünya Kupası'nda olacak. G.Saray'dan 3 (Muslera, Nagatomo, ); F.Bahçe'den ise 2 oyuncu (Neustadter ve Dirar) Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
    1. 1.6.2018
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