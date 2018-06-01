Beşiktaş'ta gündem Wahbi Khazri
Ligin ilk yarısında Oğuzhan ve Tolgay ikilisinden beklediği skor katkısını alamayan Beşiktaş, 10 numara olarak Tunuslu Wahbi Khazri'ye yöneldi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Shakhtarlı Bernard'ın pahalı oluşu, yüksek ücreti nedeniyle Sosa'nın geriye dönme ihtimalinin de zayıflaması nedeniyle başkan Fikret Orman, küme düşen Sunderland'in oyuncusu olan Wahbi Khazri'yi listenin başına çekti.
- 1.6.2018 16:46
- Güncelleme: 1.6.2018 17:13
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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