Beşiktaş'ta gündem Wahbi Khazri – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    02 Haziran 2018, Cumartesi
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    'ta gündem

    Beşiktaş'ta gündem Wahbi Khazri

    Ligin ilk yarısında Oğuzhan ve Tolgay ikilisinden beklediği skor katkısını alamayan Beşiktaş, 10 numara olarak Tunuslu Wahbi Khazri'ye yöneldi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Shakhtarlı Bernard'ın pahalı oluşu, yüksek ücreti nedeniyle Sosa'nın geriye dönme ihtimalinin de zayıflaması nedeniyle başkan Fikret Orman, küme düşen Sunderland'in oyuncusu olan Wahbi Khazri'yi listenin başına çekti.

    1. 1.6.2018 16:46
    2. Güncelleme: 1.6.2018 17:13
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