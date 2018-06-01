Beşiktaş'ta feda değil veda var
Beşiktaş Yönetimi; Negredo, Love, Lens, Vida gibi isimlerden feda istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Yıldız isimler satış listesine konacak.
Beşiktaş ikinci feda sezonuna başlayacağını açıkladı. Yönetim, 250 milyon TL'yi bulan futbolcu maaşlarını 150 milyon TL'ye çekmek için harekete geçti. Ancak yıldız oyuncularla görüşen Siyah-Beyazlı Yönetim olumsuz yanıt aldı. Alvaro Negredo, Vagner Love, Jeremain Lens, Domagoj Vida ile görüşen yönetim bu oyunculardan indirim istedi ama red cevabı aldı. Bunun üzerine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu oyuncularla yolları ayırma kararı aldı. Eğer bu isimlere cazip bir teklif gelirse satılacak. Özellikle Negredo, Lens ve Love'ın performansından memnun olmayan yönetimin bu 3 ismi elden çıkarması bekleniyor.
- 1.6.2018 09:01
- Güncelleme: 1.6.2018 10:09
-
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç’tan flaş Galatasaray ve Ünal Aysal açıklaması!
Toplam 17
Yorum
osman taraftarız biz çekeriz cefa aziz basgan bizi bırakma
-
Cüneyt Çakır: "Dünya Kupası'na çok iyi çalıştık"
Toplam 1
Yorum
seda hayirlisi olsun basarili kazasiz belasiz,gidin gelin
-
Vagner Love'dan Beşiktaş'a 'FIFA'ya giderim' tehdidi!
Toplam 3
Yorum
eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
Beşiktaş'ta feda değil veda var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.