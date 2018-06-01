Beşiktaş'ta feda değil veda var – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    'ta feda değil veda var

    Beşiktaş'ta feda değil veda var

    Yönetimi; , Love, Lens, Vida gibi isimlerden feda istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Yıldız isimler satış listesine konacak.

    ikinci feda sezonuna başlayacağını açıkladı. Yönetim, 250 milyon TL'yi bulan futbolcu maaşlarını 150 milyon TL'ye çekmek için harekete geçti. Ancak yıldız oyuncularla görüşen Siyah-Beyazlı Yönetim olumsuz yanıt aldı. Alvaro , Vagner Love, , Domagoj Vida ile görüşen yönetim bu oyunculardan indirim istedi ama red cevabı aldı. Bunun üzerine Beşiktaş Başkanı , bu oyuncularla yolları ayırma kararı aldı. Eğer bu isimlere cazip bir teklif gelirse satılacak. Özellikle Negredo, Lens ve Love'ın performansından memnun olmayan yönetimin bu 3 ismi elden çıkarması bekleniyor.

    1. 1.6.2018 09:01
    2. Güncelleme: 1.6.2018 10:09
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