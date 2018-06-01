Atiba taraftara teşekkür etti – Fotomaç – 01 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    taraftara teşekkür etti

    Atiba taraftara teşekkür etti
    Tatilini ülkesi 'da geçiren verdiği röportajda ayrılık anlamına gelen açıklamalarda bulurdu. Tecrübeli yıldız, "Kariyerim boyunca gelişmeye devam ettim ve şampiyonluklar kazandım. 'de çok iyi deneyimlerim oldu. Taraftarlar inanılmazdı. Oyuncu olarak bana aşk ve destek olmaktan başka şey göstermediler. Hepsine teşekkür ederim" sözleriyle adeta takımına veda etti.
    1. 1.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atiba taraftara teşekkür etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN