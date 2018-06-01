Atiba taraftara teşekkür etti
- 1.6.2018
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Aziz Yıldırım'ın 13. kongre heyecanı
Toplam 3
Yorum
fenerli taraftar ali koç'u başkan olarak görmek istiyoruz kongre üyeleri rica ediyorum sakın yanlışlıkla azi yıldırıma verip düşmanları sevindirmeyin yeter.
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Zidane Galatasaray'ın kapısından döndü!
Toplam 3
Yorum
utku uydurma bir hikaye...haginin bırakacağı yıllar 2000- 2001 yılları gibi...zidanın en popüler ve formda yılları....gs adını bile anamazdı...
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Zidane Galatasaray'ın kapısından döndü!
Toplam 3
Yorum
utku uydurma bir hikaye...haginin bırakacağı yıllar 2000- 2001 yılları gibi...zidanın en popüler ve formda yılları....gs adını bile anamazdı...
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