Alvaro Negredo: "Futbola aşık ülke!" – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    : " aşık ülke!"

    Alvaro Negredo: "Futbola aşık ülke!"
    'ın golcüsü Alvaro Negredo, 'daki ilk yılını ve 'nin UEFA EURO 2024 adaylığını değerlendirdi. İspanyol forvet 'ye yaptığı açıklamada, "Futbola aşık bir ülke, futbolla yatıp kalkıyorlar. Bütün stadyumların kendine göre özel yanları var. Sezon boyunca oynadığım bütün stadyumlarda keyif aldım" diye konuştu.
    1. 1.6.2018
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