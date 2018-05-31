‘Yeni’ rakamlar Başkan’ı terletti – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    ‘Yeni’ rakamlar Başkan’ı terletti

    ‘Yeni’ rakamlar Başkan’ı terletti
    Değişim sürecine girmeye hazırlanan 'ta yönetimin önüne pek çok engel çıkmaya başladı. İlk etapta görüşülen için Düsseldorf 6 milyon euro isterken (Kaan sözleşmesini dün 2021'e kadar uzattı), Berkay Özcan için Stuttgart 4.5 milyon, için de Wolfsburg 8 milyon euro'luk fiyat belirledi.
    1. 31.5.2018
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