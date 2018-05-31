Sammer’ın sert Opare tepkisi – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Sammer’ın sert Opare tepkisi

    Sammer’ın sert Opare tepkisi
    yönetimi Augsburg tarafından disiplinsizliği nedeniyle kadro dışı bırakılan Daniel Opare'nin durumunu araştırıyor. Kulübü Augsburg'tan disiplinsizlik nedeniyle bir açıklama yapılmazken, Mathias Sammer'ın katıldığı bir TV programında söylediği, "Opare gibileri futbolda olmamalı" sözleri can sıktı.
    1. 31.5.2018
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