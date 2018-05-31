Love’dan Beşiktaş itirafı
Devre arasında Alanyaspor’dan ayrılarak Beşiktaş’a transfer olan Vagner Love, "Alanyaspor’da elde ettiğim şansı Beşiktaş’ta bulamadım" dedi.
Vagner Love, Alanyaspor'da 2016-2017 sezonunda 23 golle gol krallığı tacını takmıştı ve 1 buçuk sezonda giydiği 44 maçta 34 gol 6 asistlik performans sergilemişti. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'ta ise 13 maçta 4 gol atabildi.
- 31.5.2018 12:00
-
Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
-
Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
-
Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
Love’dan Beşiktaş itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.