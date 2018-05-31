Love’dan Beşiktaş itirafı – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Love’dan itirafı

    Love’dan Beşiktaş itirafı

    Devre arasında ’dan ayrılarak ’a transfer olan , "Alanyaspor’da elde ettiğim şansı Beşiktaş’ta bulamadım" dedi.

    'da 1 buçuk sezon başarılı bir performans sergileyen ve devre arasında 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 'a imza atan Brezilyalı golcü , ülkesinde katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Sakatlık nedeniyle siyah-beyazlı forma ile istediği performansı sergileyemediğini belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Bir sakatlık geçirdim öbürü başladı. Hoca da beni oynatmak istemedi. Alanyaspor'da elde ettiğim şansı Beşiktaş'ta bulamadım" dedi.

    Vagner Love, Alanyaspor'da 2016-2017 sezonunda 23 golle gol krallığı tacını takmıştı ve 1 buçuk sezonda giydiği 44 maçta 34 gol 6 asistlik performans sergilemişti. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'ta ise 13 maçta 4 gol atabildi.
    1. 31.5.2018 12:00
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