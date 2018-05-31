Dönmek için en iyi zaman – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    için en iyi zaman

    Dönmek için en iyi zaman
    'ın devre arasında renklerine kattığı Vagner Love, Spor TV'ye konuştu ve şimdiye kadar dahil hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadığını açıkladı. Brezilyalı oyuncu ülkesine için en doğru zamanın şimdi olduğunu belirtirken; Flamengo'ya olan sevgisinin tüm dünyanın bildiğini itiraf etti.
    1. 31.5.2018
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