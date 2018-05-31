Beşiktaş'ta ücret krizi! Oyuncular kabul etmedi – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    'ta ücret krizi! Oyuncular kabul etmedi

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta ücret krizi! Oyuncular kabul etmedi

    Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde futbolcuların senelik ücretlerinde indirime gitme fikri, oyunculardan kabul görmedi. Başkan Fikret Orman'ın "%35 civarında bütçe daralmasına gitmeliyiz" açıklamasının ardından düğmeye basan yetkililer, senelik ücretleri yüksek olan oyuncularla görüşmelere başladı. Ancak futbolcuların menajerleri, yönetimin istediği "fedakarlık" teklifine hiç de sıcak yaklaşmadı. İşte görüşme yapılan oyunculara söylenenler ve menajerlerinin yanıtları şu şekilde:

    1. 31.5.2018 01:29
    2. Güncelleme: 31.5.2018 06:48
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