Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde futbolcuların senelik ücretlerinde indirime gitme fikri, oyunculardan kabul görmedi. Başkan Fikret Orman'ın "%35 civarında bütçe daralmasına gitmeliyiz" açıklamasının ardından düğmeye basan yetkililer, senelik ücretleri yüksek olan oyuncularla görüşmelere başladı. Ancak futbolcuların menajerleri, yönetimin istediği "fedakarlık" teklifine hiç de sıcak yaklaşmadı. İşte görüşme yapılan oyunculara söylenenler ve menajerlerinin yanıtları şu şekilde: