Beşiktaş'ta ücret krizi! Oyuncular kabul etmedi
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde futbolcuların senelik ücretlerinde indirime gitme fikri, oyunculardan kabul görmedi. Başkan Fikret Orman'ın "%35 civarında bütçe daralmasına gitmeliyiz" açıklamasının ardından düğmeye basan yetkililer, senelik ücretleri yüksek olan oyuncularla görüşmelere başladı. Ancak futbolcuların menajerleri, yönetimin istediği "fedakarlık" teklifine hiç de sıcak yaklaşmadı. İşte görüşme yapılan oyunculara söylenenler ve menajerlerinin yanıtları şu şekilde:
- 31.5.2018 01:29
- Güncelleme: 31.5.2018 06:48
-
Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FENERBAHCE,M Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
-
Brezilya’dan Militao iddiası
Toplam 2
Yorum
alik serdar taşçıyı fb de görmek ister taraftar.bu eder militao 1 yıl daha gelemez bonservisi sorun çıkartır gerek yok.
-
Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FB Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
Beşiktaş'ta ücret krizi! Oyuncular kabul etmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.