Geçtiğimiz sezon forvet hattındaki oyuncularından yeterli verimi alamayan Beşiktaş'ta gözler, bu mevkiye yapılacak olan takviyelere çevrilmiş durumda. Cenk Tosun'un gitmesiyle güç kaybeden, Negredo ve Vagner Love'dan da beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar; gol yollarında güçlenmek için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş yönetimi bu bölge için ilk etapta üç adayla görüşmelerde bulundu. Bunların ikisi bonservisleri Liverpool'da olan Dainel Sturridge ve Divock Origi ile Tigres'te forma giyen Gignac olduğu öğrenildi.