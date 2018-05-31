Beşiktaş'ın golcü adayları: Daniel Sturridge, Divock Origi ve Andre Pierre Gignac
Geçtiğimiz sezon forvet hattındaki oyuncularından yeterli verimi alamayan Beşiktaş'ta gözler, bu mevkiye yapılacak olan takviyelere çevrilmiş durumda. Cenk Tosun'un gitmesiyle güç kaybeden, Negredo ve Vagner Love'dan da beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar; gol yollarında güçlenmek için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş yönetimi bu bölge için ilk etapta üç adayla görüşmelerde bulundu. Bunların ikisi bonservisleri Liverpool'da olan Dainel Sturridge ve Divock Origi ile Tigres'te forma giyen Gignac olduğu öğrenildi.
- 31.5.2018 00:21
- Güncelleme: 31.5.2018 06:44
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Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FENERBAHCE,M Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
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Brezilya’dan Militao iddiası
Toplam 2
Yorum
alik serdar taşçıyı fb de görmek ister taraftar.bu eder militao 1 yıl daha gelemez bonservisi sorun çıkartır gerek yok.
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Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FB Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
Beşiktaş'ın golcü adayları: Daniel Sturridge, Divock Origi ve Andre Pierre Gignac haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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