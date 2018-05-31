Beşiktaş'ın golcü adayları: Daniel Sturridge, Divock Origi ve Andre Pierre Gignac – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'ın golcü adayları: , Divock Origi ve Andre Pierre Gignac

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın golcü adayları: <a href="/index/daniel-sturridge?id=bf98b773-0bab-4afb-9ad4-51ee6bbc0682" class="" rel="tag">Daniel Sturridge</a>, Divock Origi ve Andre Pierre Gignac

    Geçtiğimiz sezon forvet hattındaki oyuncularından yeterli verimi alamayan Beşiktaş'ta gözler, bu mevkiye yapılacak olan takviyelere çevrilmiş durumda. Cenk Tosun'un gitmesiyle güç kaybeden, Negredo ve Vagner Love'dan da beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar; gol yollarında güçlenmek için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş yönetimi bu bölge için ilk etapta üç adayla görüşmelerde bulundu. Bunların ikisi bonservisleri Liverpool'da olan Dainel Sturridge ve Divock Origi ile Tigres'te forma giyen Gignac olduğu öğrenildi.

    1. 31.5.2018 00:21
    2. Güncelleme: 31.5.2018 06:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ın golcü adayları: , Divock Origi ve Andre Pierre Gignac haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN