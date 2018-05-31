Beşiktaş Dusko Tosic'i KAP'a bildirdi – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    'i 'a bildirdi

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/dusko-tosic?id=fe4dd700-52d8-47b9-b60f-7cbebe419ec6" class="" rel="tag">Dusko Tosic</a>'i <a href="/index/kap?id=99582418-3bf5-409c-8780-b2d63f27d012" class="" rel="tag">KAP</a>'a bildirdi

    , Sırp savunmacı 'in transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

    , Sırp futbolcusu 'in transferi için 'in Guangzhou R&F Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

    Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "'in transferi konusunda Guangzhou R&F Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Guangzhou R&F Futbol Kulübü tarafından şirketimize net 4.500.000 sözleşme fesih bedeli ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

    Öte yandan Beşiktaş Kulübü, kariyerini 'de sürdürecek 33 yaşındaki savunma oyuncusuna teşekkür etti. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "2 Haziran 2015 tarihinde Beşiktaşımız ile sözleşme imzalayan, mücadelesiyle kısa sürede ilk 11'in değişmezlerinden olan, savaşçı ruhuyla siyah-beyazlılarımızın üst üste iki şampiyonluk kazanmasında pay sahibi olan, temiz kalpli kişiliği ve mütevazılığıyla örnek bir profesyonel olan Dusko Tosic ile yollarımız ayrıldı. Dusko Tosic'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz."

    Beşiktaş'a 2015-2016 sezonunun başında 'nden bedelsiz olan Tosic, siyah-beyazlı takımla 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, bu sürede 7 gol kaydetti. Tosic'in Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

    1. 31.5.2018 12:20
    2. Güncelleme: 31.5.2018 12:58
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