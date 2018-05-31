Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'de statlarda yaratılan ambiyansın bugüne kadar gördüğü ülkeler arasında en iyilerinden biri olduğunu söyledi.
"TARAFTARLAR BENİ ÇOK HOŞ VE SICAK BİR ŞEKİLDE KARŞILADILAR"
Türkiye'deki ilk sezonunda insanların pozitif iletişiminin ailesi tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Negredo, "Buradaki ilk sezonumdu. Geldiğim ilk günden itibaren oynadığım takımın veya diğer takımların taraftarları olsun ya da sokakta karşılaştığım insanlar olsun bizi çok hoş ve sıcak bir şekilde karşıladılar. Ve bugüne kadar hâlâ sokakta yürüdüğüm zaman insanların pozitif iletişimi ve hoş davranışları, ailemi ve beni çok memnun etti" diye konuştu.
"TÜRKİYE FUTBOLA AŞIK BİR ÜLKE"
Türkiye'deki futbolla ilgili gözlemlerini de aktaran Alvaro Negredo, "Futbola aşık bir ülke. Futbolla yatıp, futbolla kalkıyorlar. Bütün stadyumların kendine göre özel yanları var. Sezon boyunca oynadığım bütün stadyumlardan keyif aldım, hatta bugüne kadar oynadığım en iyi futbol ambiyansından biri diyebilirim" şeklinde konuştu.
- 31.5.2018 22:00
- Güncelleme: 31.5.2018 22:02
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
Alvaro Negredo: "Türkiye futbola aşık bir ülke" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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