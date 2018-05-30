Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Serdar Gürler 'a imzayı atıyor

    Serdar Gürler <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a imzayı atıyor

    Gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek olan siyah beyazlılar, transferde ilk resmi imzayı attırmak için geri sayıma geçti.

    1. 30.5.2018 12:00
    2. Güncelleme: 30.5.2018 14:20
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