Love: "Teklif almadım" – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Love: "Teklif almadım"

    Love: "Teklif almadım"

    ’tan ayrılıp ’ya döneceği belirtilen , “’dan bana gelen bir teklif yok. Burada mutluyum ve ayrılmayı düşünmüyorum” dedi

    'tan ayrılıp ülkesi 'ya döneceği öne sürülen , adının anıldığı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Fox Sports Brasil'de Jogo Sagrado isimli programa konuk olan yıldız forvet, "Bu iddialar kesinlikle spekülasyon. Ben 5 ay önce 'a imza attım ve 2 yıllık daha sözleşmem var. Burada mutluyum ve kesinlikle ayrılmayı düşünmüyorum. 'dan bana gelen bir teklif yok. Kulübüm de bana bu konuda bir bildirimde bulunmadı" ifadesini kullandı. Geçen sezon 'da gol kralı unvanını alan devre arasında Everton'a giden 'un yerine transfer edilmişti. Ancak 33 yaşındaki forvet siyah beyazlı forma altında beklentiler çok uzağında kaldı ve sadece 3 gol atabildi.

    1. 30.5.2018
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