Love: "Teklif almadım"
Beşiktaş’tan ayrılıp Brezilya’ya döneceği belirtilen Vagner Love, “Flamengo’dan bana gelen bir teklif yok. Burada mutluyum ve ayrılmayı düşünmüyorum” dedi
Beşiktaş'tan ayrılıp ülkesi Brezilya'ya döneceği öne sürülen Vagner Love, adının anıldığı Flamengo iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Fox Sports Brasil'de Jogo Sagrado isimli programa konuk olan yıldız forvet, "Bu iddialar kesinlikle spekülasyon. Ben 5 ay önce Beşiktaş'a imza attım ve 2 yıllık daha sözleşmem var. Burada mutluyum ve kesinlikle ayrılmayı düşünmüyorum. Flamengo'dan bana gelen bir teklif yok. Kulübüm de bana bu konuda bir bildirimde bulunmadı" ifadesini kullandı. Geçen sezon Alanyaspor'da gol kralı unvanını alan Vagner Love devre arasında Everton'a giden Cenk Tosun'un yerine transfer edilmişti. Ancak 33 yaşındaki forvet siyah beyazlı forma altında beklentiler çok uzağında kaldı ve sadece 3 gol atabildi.
- 30.5.2018
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Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 4
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Beyefendi Anlaşıldı teknik drektör özkan sümer ve yönetim olacak. Amatörce bir karar. Tutsa bile vizyonsuz bir karar
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Toplam 36
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basel sanirim ts onumuzdeki sezonuda cope atti en dogru tercih Goztepeden ayrilan teknik adam olurdu diye dusunuyorum bir gs taraftari olarak.
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Toplam 8
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lawyer bu ülkede profesyonellerin işi zor herkes teknik direktör herkes menajer sizin beğenmediğiniz bu adama her sene avrupadan teklif geliyor
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