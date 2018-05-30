"Hata yapma lüksümüz kalmadı!.." – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    "Hata yapma lüksümüz kalmadı!.."

    "Hata yapma lüksümüz kalmadı!.."

    Başkan ile yaptığı görüşmede, bir sağ bek ve forvet isteğini tekrarlayan , çok can alıcı bir cümle kurdu.

    Başkan ile yaptığı görüşmede, bir sağ bek ve forvet isteğini tekrarlayan , çok can alıcı bir cümle kurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, Başkan Orman'a "Bu kez forvet transferinde hata yapma şansımız yok. Çünkü gelecek sezon aynı zamanda gol yükümüz çeken da olmayacak" uyarısını yaptı.

    1. 30.5.2018
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