"Hata yapma lüksümüz kalmadı!.."

Başkan Fikret Orman ile yaptığı görüşmede, bir sağ bek ve forvet isteğini tekrarlayan Şenol Güneş, çok can alıcı bir cümle kurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, Başkan Orman'a "Bu kez forvet transferinde hata yapma şansımız yok. Çünkü gelecek sezon aynı zamanda gol yükümüz çeken Talisca da olmayacak" uyarısını yaptı.