"Hata yapma lüksümüz kalmadı!.."
Başkan Fikret Orman ile yaptığı görüşmede, bir sağ bek ve forvet isteğini tekrarlayan Şenol Güneş, çok can alıcı bir cümle kurdu.
Başkan Fikret Orman ile yaptığı görüşmede, bir sağ bek ve forvet isteğini tekrarlayan Şenol Güneş, çok can alıcı bir cümle kurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, Başkan Orman'a "Bu kez forvet transferinde hata yapma şansımız yok. Çünkü gelecek sezon aynı zamanda gol yükümüz çeken Talisca da olmayacak" uyarısını yaptı.
- 30.5.2018
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 5
Yorum
.. sayın başkan güzel söylüyon da orası sızlanma makamı değil, bunları bilerek göreve talip oldunuz, icraat makamından icraat bekliyoruz,syglar
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Fedakarlık yapan kalacak
Toplam 1
Yorum
tokatlı madem feda diyoruz, hepsini gönderip alt yapıyla oynayalım, bi sürü sülük emip duruyo trabzonu
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N’Doye ayrıldı, kaldı iki forvet
Toplam 1
Yorum
tokatlı özellikle damdoyun gitmesine sevindim şükürler olsun bugün hep güzel haberler alıyorum :))
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