Golünü sırtına dövme yaptırdı
Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi sona eren Talisca, sırtına yaptırdığı yeni dövmesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi sona eren Talisca, sırtına yaptırdığı yeni dövmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Brezilyalı, 2016-17 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçlarında, Beşiktaş'ın Benfica ile oynadığı mücadelede frikikten 90+4. dakikada attığı ve rakip takımı adeta yıkan golünü tüm sırtına dövme olarak çizdirdi. Beşiktaş, Talisca'nın bu golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayıp 1 puanı kapmıştı.
- 30.5.2018
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 4
Yorum
Beyefendi Anlaşıldı teknik drektör özkan sümer ve yönetim olacak. Amatörce bir karar. Tutsa bile vizyonsuz bir karar
-
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman!
Toplam 36
Yorum
basel sanirim ts onumuzdeki sezonuda cope atti en dogru tercih Goztepeden ayrilan teknik adam olurdu diye dusunuyorum bir gs taraftari olarak.
-
Fener Josef'te taviz vermiyor
Toplam 8
Yorum
lawyer bu ülkede profesyonellerin işi zor herkes teknik direktör herkes menajer sizin beğenmediğiniz bu adama her sene avrupadan teklif geliyor
Golünü sırtına dövme yaptırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.