Golünü sırtına dövme yaptırdı

Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi sona eren Talisca, sırtına yaptırdığı yeni dövmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Brezilyalı, 2016-17 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçlarında, Beşiktaş'ın Benfica ile oynadığı mücadelede frikikten 90+4. dakikada attığı ve rakip takımı adeta yıkan golünü tüm sırtına dövme olarak çizdirdi. Beşiktaş, Talisca'nın bu golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayıp 1 puanı kapmıştı.





