Golünü sırtına dövme yaptırdı – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Golünü sırtına dövme yaptırdı

    Golünü sırtına dövme yaptırdı

    'ta kiralık sözleşmesi sona eren , sırtına yaptırdığı yeni dövmesini hesabından paylaştı.

    'ta kiralık sözleşmesi sona eren , sırtına yaptırdığı yeni dövmesini hesabından paylaştı. Brezilyalı, 2016-17 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçlarında, 'ın ile oynadığı mücadelede frikikten 90+4. dakikada attığı ve rakip takımı adeta yıkan golünü tüm sırtına dövme olarak çizdirdi. Beşiktaş, 'nın bu golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayıp 1 puanı kapmıştı.


    1. 30.5.2018
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