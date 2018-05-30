Fernandes'in menajerinden Beşiktaş sözleri... – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Fernandes'in menajerinden sözleri...

    Fernandes'in menajerinden Beşiktaş sözleri...

    Adı ile anılan 'in menajeri, önceliklerinin olduğunu söyledi.

    formasıyla 2010 - 2014 yılları arasında görev yapan , siyah-beyazlılarla yollarını ayırmasının ardından 'yla anlaşmıştı.

    Rus ekibinde dört sezon forma giyip sonrasında yol ayrımına geldiği öne sürülen Portekizli oyuncu için "Beşiktaş'a dönecek" iddiaları ortaya atılmıştı.

    Konuyla ilgili olarak Rus basınına konuşan Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, "Lokomotiv'le sözleşme uzatmak istiyoruz. Beşiktaş'a da önceliğimizin Lokomotiv olduğunu söyledik" dedi. (Goal)

    1. 30.5.2018 10:20
    2. Güncelleme: 30.5.2018 10:22
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