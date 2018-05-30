Fernandes'in menajerinden Beşiktaş sözleri...
Adı Beşiktaş ile anılan Manuel Fernandes'in menajeri, önceliklerinin Lokomotiv Moskova olduğunu söyledi.
Beşiktaş formasıyla 2010 - 2014 yılları arasında görev yapan Manuel Fernandes, siyah-beyazlılarla yollarını ayırmasının ardından Lokomotiv Moskova'yla anlaşmıştı.
Rus ekibinde dört sezon forma giyip sonrasında yol ayrımına geldiği öne sürülen Portekizli oyuncu için "Beşiktaş'a dönecek" iddiaları ortaya atılmıştı.
Konuyla ilgili olarak Rus basınına konuşan Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, "Lokomotiv'le sözleşme uzatmak istiyoruz. Beşiktaş'a da önceliğimizin Lokomotiv olduğunu söyledik" dedi. (Goal)
- 30.5.2018 10:20
- Güncelleme: 30.5.2018 10:22
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Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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Aziz Yıldırım: Cumhurbaşkanımız sayesinde kurtulduk
Toplam 11
Yorum
03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
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Donk’un menajeri Galatasaray’ı şok etti
Toplam 3
Yorum
TCelcius Avel oyuncunun sözleşmesi bitti kimi satıyon keko ne isteyecekti başka lavaşlara bak sen
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