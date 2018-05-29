Süper Lig'de seyirci sayısı arttı

Passolig verilerine göre, Süper Lig'de 2016-2017 sezonundaki karşılaşmaları 2,7 milyon kişi statlarda izlerken, 2017-2018'de bu sayı 3,9 milyona ulaştı. Ligde 2016-2017 sezonunda 8 bin 940 olan Süper Lig'in seyirci ortalaması da 2017-2018 sezonunda 12 bin 821'e yükseldi.

Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de Passolig kart alan futbolsever sayısı da 3,8 milyonu geçti. 2017-2018 futbol sezonu boyunca 500 binden fazla sporsever Passolig ailesine katılırken, Süper Lig'deki bütün resmi maçları (Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi) toplam 4,6 milyon kişi statlarda takip etti.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 40 bin 778 seyirci ortalamasıyla bir önceki sezona göre yüzde 116 artış sağladı. Sarı-kırmızılı ekibin 2016-2017'deki seyirci ortalaması 18 bin 865'te kalmıştı.

Ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise 2016-2017'deki 16 bin 405 olan seyirci ortalamasını 29 bin 35'le yüzde 77'ye çıkardı.

Süper Lig'de 4. sırada kalan Beşiktaş'ın 2016-2017'deki 30 bin 446 seyirci ortalaması 2017-2018'de yüzde 3 düşüş göstererek 29 bin 562'ye geriledi.

GELİR 278 MİLYON LİRA

Spor Toto Süper Lig'deki seyirci artışıyla birlikte kulüplerin bilet ve sezonluk kombine satışlarından elde ettiği gelirlerde de artış oldu.

2016-2017 futbol sezonunda, bilet ve sezonluk kombine satışlarından (Kulüplerin kendi sattığı VIP koltuklar ve loca satışlarından elde edilen gelirleri hariç) toplam 157 milyon lira gelir elde eden kulüpler, 2017-2018'de gelirlerini yüzde 77 oranında arttırarak 278 milyon liraya çıkardı.

Ligin yeni takımlarından Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor, sportif performanslarıyla olduğu kadar statlardaki taraftar artışı ve Passolig kart adetlerindeki yükselişle de dikkati çektiler. 2017-2018 sezonunda Evkur Yeni Malatyaspor'un 55 bin 991, Göztepe'nin 56 bin 556, Demir Grup Sivasspor'un 49 bin 206 Passolig kart sahibi taraftarı yer alırken, bu kulüplerin bir önceki sezona oranla tribünlerindeki seyirci sayıları da gözle görülür bir şekilde arttı.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3 takım arasından seyirci sayısını en fazla oranda artıran ekip Demir Grup Sivasspor oldu. 2016-2017'de 1. Lig'de mücadele ederken seyirci ortalaması 5 bin 46 olan kırmızı-beyazlı ekip, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de seyirci ortalamasını iki katına çıkararak 10 bin 120'ye, Evkur Yeni Malatyaspor, seyirci ortalamasını 4 bin 467'den 8 bin 436'ya, İzmir temsilcisi Göztepe ise 4 bin 94'ten 7 bin 99'a yükseltti.

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve 2017-2018'de yeni stadına geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, seyirci ortalamasını en fazla artıran ekip olarak dikkati çekti. 2016-2017'de seyirci ortalaması 2 bin 177 olan Ege temsilcisi, 2017-2018 futbol sezonunda seyirci ortalamasını yüzde 166 oranında artırarak 5 bin 795'e ulaştırdı.

Ligde son 2 sezonda mücadele eden takımların seyirci ortalaması şöyle: