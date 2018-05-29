Shakhtar Donetsk'li Bernard Beşiktaş'ı doğruladı – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'li 'ı doğruladı

    <a href="/index/shakhtar-donetsk?id=5f84821c-f58e-434e-8f3a-424472da2c32" class="" rel="tag">Shakhtar Donetsk</a>'li <a href="/index/bernard?id=9e8bbb86-57b9-4a23-8d07-e374a290c5ba" class="" rel="tag">Bernard</a> <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ı doğruladı

    Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosuna katmak istediği futbolculardan Bernard transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcunun ismi son dönemde basında sıkça yer alırken, Bernard'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

    1. 29.5.2018 09:56
    2. Güncelleme: 29.5.2018 11:35
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