Shakhtar Donetsk'li Bernard Beşiktaş'ı doğruladı
Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosuna katmak istediği futbolculardan Bernard transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcunun ismi son dönemde basında sıkça yer alırken, Bernard'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
- 29.5.2018 09:56
- Güncelleme: 29.5.2018 11:35
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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