Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'in menajerinden açıklaması

    <a href="/index/manuel-fernandes?id=e7f03c46-9870-4bee-a355-acdeacd11d9f" class="" rel="tag">Manuel Fernandes</a>'in menajerinden <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> açıklaması

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes'in menajerinden transfer açıklaması geldi. Lokomotiv Moskova'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcunun menajeri siyah beyazlılardan teklif gelip gelmediği yönündeki soruya da yanıt verdi.

    1. 29.5.2018 11:17
    2. Güncelleme: 29.5.2018 12:06
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