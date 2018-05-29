Beşiktaş'ta rota Klaassen'e çevrildi
Takımın çok önemli bir parçası olan Anderson Talisca'yı kaybeden Beşiktaş'ta öncelik 10 numara transferi... Teknik direktör Şenol Güneş'ten aldığı rapor sonrası harekete geçen ve oyun kurucu özellikli bir 10 numara aramaya başlayan Siyah- Beyazlılar'ın gündemine flaş bir ismin girdiği ortaya çıktı.
- 29.5.2018 10:35
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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