Takımın çok önemli bir parçası olan Anderson Talisca'yı kaybeden Beşiktaş'ta öncelik 10 numara transferi... Teknik direktör Şenol Güneş'ten aldığı rapor sonrası harekete geçen ve oyun kurucu özellikli bir 10 numara aramaya başlayan Siyah- Beyazlılar'ın gündemine flaş bir ismin girdiği ortaya çıktı.