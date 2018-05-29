Beşiktaşlı Vagner Love açıkladı! Transfer teklif aldı mı?
Beşiktaş'tan ayrılıp ülkesi Brezilya'ya döneceği öne sürülen Vagner Love, adının anıldığı Flamengo'dan teklif almadığını açıkladı.
Fox Sports Brasil'de Jogo Sagrado isimli programa konuk olan yıldız forvet, "Bu iddialar kesinlikle spekülasyon. Ben 5 ay önce Beşiktaş'a imza attım ve 2 yıllık daha sözleşmem var. Burada mutluyum ve kesinlikle ayrılmayı düşünmüyorum. Flamengo'dan bana gelen bir teklif yok. Kulübüm de bana bu konuda bir bildirimde bulunmadı" ifadesini kullandı.
Geçen sezon Alanyaspor'da gol kralı unvanını alan Vagner Love devre arasında Everton'a giden Cenk Tosun'un yerine transfer edilmişti. Ancak 33 yaşındaki forvet siyah beyazlı forma altında beklentiler çok uzağında kaldı ve sadece 3 gol atabildi. (Bein Sports)
- 29.5.2018 13:52
- Güncelleme: 29.5.2018 16:36
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Beşiktaşlı Vagner Love açıkladı! Transfer teklif aldı mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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