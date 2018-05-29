Beşiktaşlı Vagner Love açıkladı! Transfer teklif aldı mı? – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Beşiktaşlı açıkladı! Transfer teklif aldı mı?

    Beşiktaşlı Vagner Love açıkladı! Transfer teklif aldı mı?

    'tan ayrılıp ülkesi 'ya döneceği öne sürülen , adının anıldığı 'dan teklif almadığını açıkladı.

    Fox Sports Brasil'de Jogo Sagrado isimli programa konuk olan yıldız forvet, "Bu iddialar kesinlikle spekülasyon. Ben 5 ay önce 'a imza attım ve 2 yıllık daha sözleşmem var. Burada mutluyum ve kesinlikle ayrılmayı düşünmüyorum. 'dan bana gelen bir teklif yok. Kulübüm de bana bu konuda bir bildirimde bulunmadı" ifadesini kullandı.

    Geçen sezon 'da gol kralı unvanını alan devre arasında Everton'a giden 'un yerine transfer edilmişti. Ancak 33 yaşındaki forvet siyah beyazlı forma altında beklentiler çok uzağında kaldı ve sadece 3 gol atabildi. (Bein Sports)

    1. 29.5.2018 13:52
    2. Güncelleme: 29.5.2018 16:36
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