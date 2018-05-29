Beşiktaş'tan Harun Tekin hamlesi
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'in yerine 'i ediyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/tolga-zengin?id=430d5704-2b58-4d30-b093-c21532349707" class="" rel="tag">Tolga Zengin</a>'in yerine <a href="/index/harun-tekin?id=36bbbe8e-f892-4c69-a315-27324219de31" class="" rel="tag">Harun Tekin</a>'i <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> ediyor

    ile yolları ayırmaya hazırlanan , 'i istiyor.

    Yeni sezon çalışmalarına başlayan 'tan sürpriz bir hamle geldi. Kadronun yaş ortalamasını gençleştirmek isteyen 'ın sürpriz bir şekilde 'un kalecisi 'i listeye aldığı belirtildi. Genç kaleci Utku'yu tecrübe kazanması için kiralamayı düşünen Siyah-Beyazlılar, 'i göndermeyi kafasına koydu.

    Siyah Beyazlı ekip Fabri ile iyi bir rekabet yaşaması adına Harun'u kadroya dahil etmeyi planlıyor.(Habertürk)

    1. 29.5.2018 14:06
    2. Güncelleme: 29.5.2018 14:07
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