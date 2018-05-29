Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Kadronun yaş ortalamasını gençleştirmek isteyen Beşiktaş'ın sürpriz bir şekilde Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin'i listeye aldığı belirtildi. Genç kaleci Utku'yu tecrübe kazanması için kiralamayı düşünen Siyah-Beyazlılar, Tolga Zengin'i göndermeyi kafasına koydu.

Siyah Beyazlı ekip Fabri ile iyi bir rekabet yaşaması adına Harun'u kadroya dahil etmeyi planlıyor.(Habertürk)