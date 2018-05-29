Beşiktaş Tolga Zengin'in yerine Harun Tekin'i transfer ediyor
Tolga Zengin ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Harun Tekin'i istiyor.
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Kadronun yaş ortalamasını gençleştirmek isteyen Beşiktaş'ın sürpriz bir şekilde Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin'i listeye aldığı belirtildi. Genç kaleci Utku'yu tecrübe kazanması için kiralamayı düşünen Siyah-Beyazlılar, Tolga Zengin'i göndermeyi kafasına koydu.
Siyah Beyazlı ekip Fabri ile iyi bir rekabet yaşaması adına Harun'u kadroya dahil etmeyi planlıyor.(Habertürk)
- 29.5.2018 14:06
- Güncelleme: 29.5.2018 14:07
-
Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
-
Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
-
Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Beşiktaş Tolga Zengin'in yerine Harun Tekin'i transfer ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.