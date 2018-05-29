Alvaro Negredo: Çok mutluyum
Yüksek maaşı kadar verimsizliği nedeniyle Beşiktaş'ta gönderilecekler listesinin ilk sırasında yer alan Alvaro Negredo için yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. 4 milyon 200 bin Euro'luk yıllık kazancı nedeniyle Avrupa'dan birçok kulübün yanaşmadığı Negredo'ya sadece 1 teklifin geldiği ve onun da 1 milyon 500 bin Euro civarında olduğu belirtildi. İspanyol futbolcunun da, "Beşiktaş'ta mutluyum, neden ayrılayım?" dediği öğrenildi. (Sabah)
- 29.5.2018 07:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Alvaro Negredo: Çok mutluyum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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