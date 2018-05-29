Negredo Beşiktaş'ta mutlu
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Alvaro : Çok mutluyum

    Alvaro Negredo: Çok mutluyum
    Yüksek maaşı kadar verimsizliği nedeniyle 'ta gönderilecekler listesinin ilk sırasında yer alan Alvaro için yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. 4 milyon 200 bin Euro'luk yıllık kazancı nedeniyle Avrupa'dan birçok kulübün yanaşmadığı Negredo'ya sadece 1 teklifin geldiği ve onun da 1 milyon 500 bin Euro civarında olduğu belirtildi. İspanyol futbolcunun da, "Beşiktaş'ta mutluyum, neden ayrılayım?" dediği öğrenildi. (Sabah)
    1. 29.5.2018 07:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alvaro Negredo: Çok mutluyum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN