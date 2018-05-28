Vida ve Medel'i istiyorlar – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    ve 'i istiyorlar

    Vida ve Medel'i istiyorlar

    'ta iyi bir sezon geçiren Gary 'e talip oldu.

    'ta iyi bir sezon geçiren Gary 'e talip oldu. TyC Sports, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Beşiktaş'ı seçen Medel'in bu kez Boca Juniors'a gelmeye sıcak baktığını yazdı. Boca'nın Medel için Beşiktaş'a geçen sezon Inter'e ödenen 2.5 milyon euro'yu vereceği belirtildi.

    & BOYKO'YA TEKLİF
    İmza parasıyla alınan Vida için Beşiktaş yönetiminden 'satış' kararı çıktı… Eski takımı 'in Hırvat stoper için devrede olduğu ve Vida ile ikilisine toplamda 3.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Beşiktaş'ın ise iki futbolcu için 5 milyon euro'luk bir transfer bedeli belirlediği vurgulandı.

    1. 28.5.2018
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