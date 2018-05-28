Vida ve Medel'i istiyorlar

Beşiktaş'ta iyi bir sezon geçiren Gary Medel'e Boca Juniors talip oldu. TyC Sports, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Beşiktaş'ı seçen Medel'in bu kez Boca Juniors'a gelmeye sıcak baktığını yazdı. Boca'nın Medel için Beşiktaş'a geçen sezon Inter'e ödenen 2.5 milyon euro'yu vereceği belirtildi.



VİDA & BOYKO'YA TEKLİF

İmza parasıyla alınan Vida için Beşiktaş yönetiminden 'satış' kararı çıktı… Eski takımı Dinamo Kiev'in Hırvat stoper için devrede olduğu ve Vida ile Boyko ikilisine toplamda 3.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Beşiktaş'ın ise iki futbolcu için 5 milyon euro'luk bir transfer bedeli belirlediği vurgulandı.