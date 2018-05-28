Beşiktaş'ta iyi bir sezon geçiren Gary Medel'e Boca Juniors talip oldu.
Beşiktaş'ta iyi bir sezon geçiren Gary Medel'e Boca Juniors talip oldu. TyC Sports, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Beşiktaş'ı seçen Medel'in bu kez Boca Juniors'a gelmeye sıcak baktığını yazdı. Boca'nın Medel için Beşiktaş'a geçen sezon Inter'e ödenen 2.5 milyon euro'yu vereceği belirtildi.
VİDA & BOYKO'YA TEKLİF
İmza parasıyla alınan Vida için Beşiktaş yönetiminden 'satış' kararı çıktı… Eski takımı Dinamo Kiev'in Hırvat stoper için devrede olduğu ve Vida ile Boyko ikilisine toplamda 3.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Beşiktaş'ın ise iki futbolcu için 5 milyon euro'luk bir transfer bedeli belirlediği vurgulandı.
- 28.5.2018
-
F.Bahçe'de Danilo Barbosa sürprizi!
Toplam 1
Yorum
yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
-
Aykut Kocaman istifa etmiyor!
Toplam 2
Yorum
TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
-
Beşiktaş satış rekorları kırıyor
Toplam 3
Yorum
wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
Vida ve Medel'i istiyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.