Şenol Güneş'in karar haftası!
Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevine gelmesi beklenen Yusuf Şimşek için son kararı Teknik Direktör Şenol Güneş verecek. Tecrübeli hoca, yardımcı konusunda bu hafta yönetime kararını iletecek.
Transferde de belirleyici olacak
Yusuf Şimşek'ten transfer konusunda da verim almak isteyen Beşiktaş, özellikle yerli oyuncuların transferleri konusunda Güneş ve Şimşek ikilisinin görüşlerine başvuracak. Bilindiği gibi siyah-beyazlılar, Kayserispor'dan Deniz Türüç ve Güray Vural, Osmanlıspor'dan Serdar Gürler ve Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı transfer listesine dahil etmişti. Bu isimlerin bonservis bedelleri, transferde belirleyici rol oynayacak.
- 28.5.2018 13:32
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