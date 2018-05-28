Şenol Güneş'in karar haftası! – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    'in karar haftası!

    Şenol Güneş'in karar haftası!

    'ta yardımcı antrenörlük görevine gelmesi beklenen için son kararı verecek. Tecrübeli hoca, yardımcı konusunda bu hafta yönetime kararını iletecek.

    Siyah-beyazlı ekipte yardımcı antrenörlük görevine gelmesi beklenen için son kararı bu hafta verecek. Yardımcı antrenör konusunda daha önce yaptığı açıklamada, "Ben yetersiz görünüyorsam yanıma yardımcı getirsinler. O zaman da bana ihtiyaç olmaz" ifadelerini kullanan Şenol Güneş için yönetim hocaya danışmadan böyle bir karar almayacak. Yusuf Şimşek'i takıma monte etmek isteyen idareciler, Güneş'in onay vermesi halinde bu isimle vakit kaybetmeden anlaşmaya varacak.

    Transferde de belirleyici olacak
    Yusuf Şimşek'ten konusunda da verim almak isteyen , özellikle yerli oyuncuların transferleri konusunda Güneş ve Şimşek ikilisinin görüşlerine başvuracak. Bilindiği gibi siyah-beyazlılar, 'dan Deniz Türüç ve Güray Vural, 'dan Serdar Gürler ve 'dan Emre Akbaba'yı transfer listesine dahil etmişti. Bu isimlerin bonservis bedelleri, transferde belirleyici rol oynayacak.
    1. 28.5.2018 13:32
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