Pepe’den Real Madrid'e kutlama

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pepe, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan eski takımı Real Madrid ve dostu Ronaldo'yu sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile kutladı. Pepe, Real'in kupayı kaldırdığı anı paylaşarak "Tebrikler bizim şampiyon kardeşimiz" notunu düştü. Bu gönderi onbinlerce beğeni ve yorum aldı. Real, Devler Ligi'ni üst üste 3. kez alırken, daha önceki iki kupada Pepe'de kadrosundaydı.



