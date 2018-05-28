Pepe’den Real Madrid'e kutlama – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    ’den 'e kutlama

    Pepe’den Real Madrid'e kutlama

    'ın yıldız oyuncusu , Şampiyonlar Ligi'ni kazanan eski takımı ve dostu Ronaldo'yu sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile kutladı.

    'ın yıldız oyuncusu , Şampiyonlar Ligi'ni kazanan eski takımı ve dostu Ronaldo'yu sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile kutladı. Pepe, Real'in kupayı kaldırdığı anı paylaşarak "Tebrikler bizim şampiyon kardeşimiz" notunu düştü. Bu gönderi onbinlerce beğeni ve yorum aldı. Real, Devler Ligi'ni üst üste 3. kez alırken, daha önceki iki kupada Pepe'de kadrosundaydı.


    1. 28.5.2018
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