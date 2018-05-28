Pepe’den Real Madrid'e kutlama
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pepe, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan eski takımı Real Madrid ve dostu Ronaldo'yu sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile kutladı.
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pepe, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan eski takımı Real Madrid ve dostu Ronaldo'yu sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile kutladı. Pepe, Real'in kupayı kaldırdığı anı paylaşarak "Tebrikler bizim şampiyon kardeşimiz" notunu düştü. Bu gönderi onbinlerce beğeni ve yorum aldı. Real, Devler Ligi'ni üst üste 3. kez alırken, daha önceki iki kupada Pepe'de kadrosundaydı.
- 28.5.2018
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F.Bahçe'de Danilo Barbosa sürprizi!
Toplam 1
Yorum
yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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Aykut Kocaman istifa etmiyor!
Toplam 2
Yorum
TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
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Beşiktaş satış rekorları kırıyor
Toplam 3
Yorum
wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
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