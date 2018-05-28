Beşiktaş'a sürpriz isim! Ruud Vormer – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    'a sürpriz isim!

    Beşiktaş'a sürpriz isim! Ruud Vormer

    Beşiktaş'ta transfer dönemi için yönetim çalışmalarını sürdürürken siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim dahil oldu. Belçika'da Club Brugge'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruud Vormer menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

    1. 28.5.2018 12:26
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