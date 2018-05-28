Beşiktaş'a sürpriz isim! Ruud Vormer
Beşiktaş'ta transfer dönemi için yönetim çalışmalarını sürdürürken siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim dahil oldu. Belçika'da Club Brugge'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruud Vormer menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.
- 28.5.2018 12:26
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yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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Aykut Kocaman istifa etmiyor!
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TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
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Beşiktaş satış rekorları kırıyor
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wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
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