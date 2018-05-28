Beşiktaş'a sürpriz isim! Ruud Vormer

Beşiktaş'ta transfer dönemi için yönetim çalışmalarını sürdürürken siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim dahil oldu. Belçika'da Club Brugge'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruud Vormer menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.