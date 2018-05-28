Beşiktaş satış rekorları kırıyor

Siyah-beyazlı kulübün yeni sezon için satışa sunduğu kombineler tükenirken, tüm localar da sahiplerini buldu. Şu ana dek elde edilen gelirin de oldukça yüksek olduğu bildirildi. Buna göre Beşiktaş'ın kasasına kombinelerden 117 milyon TL girdiği öğrenildi. İstenen seviyeye ulaşılması yönetimi keyiflendirdi.