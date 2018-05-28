Beşiktaş satış rekorları kırıyor
Siyah-beyazlı kulübün yeni sezon için satışa sunduğu kombineler tükenirken, tüm localar da sahiplerini buldu.
Siyah-beyazlı kulübün yeni sezon için satışa sunduğu kombineler tükenirken, tüm localar da sahiplerini buldu. Şu ana dek elde edilen gelirin de oldukça yüksek olduğu bildirildi. Buna göre Beşiktaş'ın kasasına kombinelerden 117 milyon TL girdiği öğrenildi. İstenen seviyeye ulaşılması yönetimi keyiflendirdi.
- 28.5.2018
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yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
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Beşiktaş satış rekorları kırıyor
Toplam 3
Yorum
wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
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