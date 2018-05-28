Beşiktaş satış rekorları kırıyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    satış rekorları kırıyor

    Beşiktaş satış rekorları kırıyor

    Siyah-beyazlı kulübün için satışa sunduğu kombineler tükenirken, tüm localar da sahiplerini buldu.

    Siyah-beyazlı kulübün için satışa sunduğu kombineler tükenirken, tüm localar da sahiplerini buldu. Şu ana dek elde edilen gelirin de oldukça yüksek olduğu bildirildi. Buna göre 'ın kasasına kombinelerden 117 milyon TL girdiği öğrenildi. İstenen seviyeye ulaşılması yönetimi keyiflendirdi.

    1. 28.5.2018
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