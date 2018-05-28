Beşiktaş Morelos için Glasgow'a gidiyor

Beşiktaş, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos için bu hafta İskoç ekibiyle bir görüşme yapacak. 21 yaşındaki golcünün Türkiye'ye sıcak baktığı ancak son kararı Glasgow Rangers'ın vereceği öğrenildi. Morelos, Çin'den gelen teklifleri geri çevirdi.