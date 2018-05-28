Beşiktaş Morelos için Glasgow'a gidiyor
Beşiktaş, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos için bu hafta İskoç ekibiyle bir görüşme yapacak.
Beşiktaş, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos için bu hafta İskoç ekibiyle bir görüşme yapacak. 21 yaşındaki golcünün Türkiye'ye sıcak baktığı ancak son kararı Glasgow Rangers'ın vereceği öğrenildi. Morelos, Çin'den gelen teklifleri geri çevirdi.
- 27.5.2018 23:31
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yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
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