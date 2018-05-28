Beşiktaş Morelos için Glasgow'a gidiyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Morelos için Glasgow'a gidiyor

    Beşiktaş Morelos için Glasgow'a gidiyor

    , ekibi 'ta forma giyen Kolombiyalı golcü için bu hafta İskoç ekibiyle bir görüşme yapacak.

    , ekibi 'ta forma giyen Kolombiyalı golcü için bu hafta İskoç ekibiyle bir görüşme yapacak. 21 yaşındaki golcünün 'ye sıcak baktığı ancak son kararı Glasgow Rangers'ın vereceği öğrenildi. Morelos, 'den gelen teklifleri geri çevirdi.

    1. 27.5.2018 23:31
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