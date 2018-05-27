Yeni formalar Temmuz'da – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Yeni formalar 'da

    Yeni formalar <a href="/index/temmuz?id=a195f23b-940d-41e1-8d60-62cedba12736" class="" rel="tag">Temmuz</a>'da
    Beşiktaşlı yönetici Hüseyin , yeni sezon formalarının 'da satışa çıkacağını söyledi. , "3 farklı modelle piyasaya çıkacağız. Satışlarda bu sezon 500 bin bandına yaklaştık ve rekor kırdık. Forma satışında her sene bir önceki sezonun üzerine çıkıyoruz" dedi.
    1. 27.5.2018
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