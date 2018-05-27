Fedakarlık zamanı
%35 daralmaya gideceklerini belirten Başkan Fikret Orman; Vida, Pepe Lens, Adriano, Quaresma ve Negredo gibi isimlerden indirim isteyecek
YA iNDiRiM, YA AYRILIK
Yönetimin özellikle Vida, Lens ve Negredo'dan takımda kalmak istiyorlarsa bu indirime razı olmaları konusunda zorlayıcı olacağı gelen bilgiler arasında. Vida'dan söz verilen imza parasından vazgeçmesi, Lens'ten %30 oranında indirim yapması talep edilecek. Asıl bomba ise 4 milyon 350 bin euro'ya oynayan Alvaro Negredo'yaa "2.5 milyon euro'ya inmiyorsan eğer, bir an önce kendine takım bul" denecek olması.
- 27.5.2018
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
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