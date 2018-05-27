Fedakarlık zamanı – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Fedakarlık zamanı

    Fedakarlık zamanı

    %35 daralmaya gideceklerini belirten Başkan ; Vida, Lens, Adriano, Quaresma ve gibi isimlerden indirim isteyecek

    Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen 'ta sıra 'feda'karlık yapmaya geldi. Planlarını Devler Ligi'nden gelecek yaklaşık 40-45 milyon euro üzerine kuran yönetim, bu rakamdan mahrum kalacağı için daralmaya gidecek. Başkan bunun %35 olduğunu açıklarken gözler yüksek maaş alan futbolculara çevrildi. Siyah-beyazlı yönetimin Vida, , Adriano, Lens, Quaresma ve gibi isimleri bir araya gelerek belirli ölçülerde indirim yapmalarını isteyeceği bildirildi.

    YA iNDiRiM, YA AYRILIK
    Yönetimin özellikle Vida, Lens ve 'dan takımda kalmak istiyorlarsa bu indirime razı olmaları konusunda zorlayıcı olacağı gelen bilgiler arasında. Vida'dan söz verilen imza parasından vazgeçmesi, Lens'ten %30 oranında indirim yapması talep edilecek. Asıl bomba ise 4 milyon 350 bin euro'ya oynayan Alvaro Negredo'yaa "2.5 milyon euro'ya inmiyorsan eğer, bir an önce kendine takım bul" denecek olması.
    1. 27.5.2018
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