Canbaz yakın takipte – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Canbaz yakın takipte

    Canbaz yakın takipte

    E. Braunschweig’da forma giyen gurbetçi futbolcu yolunda

    YENİ sezon çalışmalarına UEFA Avrupa Ligi ön elemesi sebebiyle erken başlayacak olan , transfer çalışmalarına da hız verdi. Daha önce 'la sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'ü 3 yıllığına renklerini bağlamıştı. , genç bir futbolcuyu daha renklerine kattı. Siyah-Beyazlılar, Eintracht Braunschweig'da forma giyen gurbetçi futbolcu Ahmet Canbaz ile anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki futbolcu, 'ın 'la oynadığı maçı Vodafone Park'ta seyretmişti. , sosyal medya hesabından da Beşiktaş resmi hesabı, Başkan Fikret Orman, Quaresma ve Tolgay Arslan'ı takibe aldı. Sol kanatta görev yapan Ahmet, 24 maçta 12 gol attı ve 5 de asist yaptı.
    1. 27.5.2018
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