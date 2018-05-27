Beşiktaş'tan transferde yerli operasyonu
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Negredo ve Vagner Love'ı satarak bir santrfor almak için uğraşırken, diğer yandan da kadroyu Türk oyuncular ile takviye etmeye çalışıyor.
- 27.5.2018 16:36
- Güncelleme: 27.5.2018 16:37
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F.Bahçe'de Danilo Barbosa sürprizi!
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Yorum
yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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Aykut Kocaman istifa etmiyor!
Toplam 2
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TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
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Beşiktaş satış rekorları kırıyor
Toplam 3
Yorum
wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
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