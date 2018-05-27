Beşiktaş'tan transferde yerli operasyonu – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    'tan transferde yerli operasyonu

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan transferde yerli operasyonu

    Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Negredo ve Vagner Love'ı satarak bir santrfor almak için uğraşırken, diğer yandan da kadroyu Türk oyuncular ile takviye etmeye çalışıyor.

    1. 27.5.2018 16:36
    2. Güncelleme: 27.5.2018 16:37
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