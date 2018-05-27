Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcı antrenörü konusunda da somut adımları atıyor.
Siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından Yusuf Şimşek ile görüşen futbol komitesinin, anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Şimşek teklifi kabul ederken, son kararı Şenol Güneş verecek. İddiaya göre, deneyimli çalıştırıcı ekibinde Yusuf Şimşek'in de yer almasına 'tamam' derse, 1 hafta içinde imzalar atılacak.
2008-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Şimşek, 2012'de futbolculuk kariyerini noktaladı.
Yusuf Şimşek geride kalan 6 yılda Turgutluspor, Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Bandırmaspor'da teknik direktörlük yaptı.
42 yaşındaki Şimşek en son geçtiğimiz sezon kısa bir süreliğine Denizlispor teknik direktörlüğü görevinde bulunmuştu.
- 27.5.2018 16:51
- Güncelleme: 27.5.2018 17:01
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