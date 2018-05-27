Beşiktaş'ta anlaşma tamam! – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    'ta anlaşma tamam!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta anlaşma tamam!

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan yönetimi, teknik direktör ’in yardımcı antrenörü konusunda da somut adımları atıyor.

    Siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından ile görüşen futbol komitesinin, anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

    Şimşek teklifi kabul ederken, son kararı verecek. İddiaya göre, deneyimli çalıştırıcı ekibinde 'in de yer almasına 'tamam' derse, 1 hafta içinde imzalar atılacak.

    2008-2011 yılları arasında forması giyen Şimşek, 2012'de futbolculuk kariyerini noktaladı.

    Yusuf Şimşek geride kalan 6 yılda Turgutluspor, Karşıyaka, , ve Bandırmaspor'da teknik direktörlük yaptı.

    42 yaşındaki Şimşek en son geçtiğimiz sezon kısa bir süreliğine Denizlispor teknik direktörlüğü görevinde bulunmuştu.

    1. 27.5.2018 16:51
    2. Güncelleme: 27.5.2018 17:01
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