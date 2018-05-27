Beşiktaş'a 21’lik forvet: Alfredo Morelos – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    'a 21’lik forvet:

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a 21’lik forvet: <a href="/index/alfredo-morelos?id=ca521532-da48-4513-afb2-9deaca008065" class="" rel="tag">Alfredo Morelos</a>

    ’te forma giyen genç golcü , resmi twitter hesabından ile ilgili atılan tweet’i ‘RT’lemesi sosyal medyayı salladı

    'ın bir süredir 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü 'un peşinde olduğu iddia ediliyordu. 'ta forma giyen yıldız futbolcunun son hamlesi ise transfer konusunda büyük heyecan yarattı. Ülkesinde yayım yapan El Meridiano adlı internet sitesi, resmi twitter hesabından Kara 'ın Morelos'la ilgilendiğine dair bir tweet attı. Morelos'un bu mesajı 'RT'lemesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Rangers taraftarlarının tepkisini çeken bu retweet, oyuncunun siyah-beyazlılara gelmeyi resmen istediği şeklinde yorumlandı. Asıl mevkii merkez forvet olan Morelos, görev verilmesi halinde sağ ve sol kanatlarda da forma giyebiliyor.

    Kulübüyle 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan genç yıldızın şu anki piyasa değeri 1 milyon 750 bin euro olarak gösteriliyor.
    1. 27.5.2018
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