Beşiktaş'a 21’lik forvet: Alfredo Morelos
Glasgow Rangers’te forma giyen genç golcü Alfredo Morelos, resmi twitter hesabından Beşiktaş ile ilgili atılan tweet’i ‘RT’lemesi sosyal medyayı salladı
Kulübüyle 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan genç yıldızın şu anki piyasa değeri 1 milyon 750 bin euro olarak gösteriliyor.
- 27.5.2018
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
Beşiktaş'a 21’lik forvet: Alfredo Morelos haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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