Roma açıkladı: "Talisca ile ilgilenmiyoruz" – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Roma açıkladı: " ile ilgilenmiyoruz"

    Roma açıkladı: "Talisca ile ilgilenmiyoruz"

    İki sezondur kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'a veda eden Anderson Talisca'nın yeni adresi belirsizliğini korurken oyuncuyla adı anılan Roma'dan transfer açıklaması geldi.

    1. 26.5.2018 08:21
    2. Güncelleme: 26.5.2018 09:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Roma açıkladı: "Talisca ile ilgilenmiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN