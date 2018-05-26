Beşiktaş'ın ilgilendiği Tarkan Serbest'ten transfer açıklaması – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    'ın ilgilendiği Serbest'ten açıklaması

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın ilgilendiği <a href="/index/tarkan?id=aa2ae51d-9c04-44d0-80c0-1612418f66ae" class="" rel="tag">Tarkan</a> Serbest'ten <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> açıklaması

    Avusturya ekibi Austria Wien'in 24 yaşındaki futbolcusu Tarkan Serbest, A Milli Takım kampındaki çalışma ortamı ve Süper Lig'e transferi ile ilgili söylentiler hakkında konuştu. Genç orta saha oyuncusunun ismi, Beşiktaş başta olmak üzere birçok Süper Lig takımı ile anılıyor.

    1. 26.5.2018 10:58
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