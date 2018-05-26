Avusturya ekibi Austria Wien'in 24 yaşındaki futbolcusu Tarkan Serbest, A Milli Takım kampındaki çalışma ortamı ve Süper Lig'e transferi ile ilgili söylentiler hakkında konuştu. Genç orta saha oyuncusunun ismi, Beşiktaş başta olmak üzere birçok Süper Lig takımı ile anılıyor.