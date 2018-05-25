Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'ta kalıyor
A Milli Takım'ın Riva'daki kampında bulunan Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup transferi ile ilgili sorulara net bir cevap vermekten kaçındı. Ancak 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Benimle ilgili açıklamayı başkanımız Fikret Orman yapacaktır" diyerek takımda kalacağının sinyalini verdi.
- 25.5.2018 12:30
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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