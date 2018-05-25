A Milli Takım'ın Riva'daki kampında bulunan Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup transferi ile ilgili sorulara net bir cevap vermekten kaçındı. Ancak 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Benimle ilgili açıklamayı başkanımız Fikret Orman yapacaktır" diyerek takımda kalacağının sinyalini verdi.