Milli kaleci Tolga Zengin öğrencilerle buluştu
Milli takımın ve Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Tolga Zengin Bursa’da öğrencilerle bir araya geldi.
Tolga Zengin okul yönetim ve öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi. 3 aylık Beşiktaşlı bir bebeği kucağına da alan Zengin, bebekle yakından ilgilendi. Öğrenciler Zengin'e çiçek vererek ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler.
- 25.5.2018 12:35
- Güncelleme: 25.5.2018 12:49
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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