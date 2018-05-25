Beşiktaş Burak Yılmaz transferini rafa kaldırdı
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'ta flaş kararı!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta flaş <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> kararı!

    Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın transferinde bekleyecek. Siyah-beyazlılar hem Trabzonspor ile olan iyi ilişkilerini bozmamak hem de mali zorluklar nedeniyle golcü futbolcunun transferini şimdilik rafa kaldırdı.

    1. 25.5.2018 10:05
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