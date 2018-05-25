Beşiktaş Başkanı Fikret Orman transferleri açıkladı – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Başkanı transferleri açıkladı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Başkanı <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a> transferleri açıkladı

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, alınacak ve satılacak oyunculardan, sözleşmesi biten futbolcuların durumuna kadar çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

    İşte Orman'ın açıklamaları;

    1. 25.5.2018 11:01
    2. Güncelleme: 25.5.2018 11:09
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