Talisca'nın yerine Brezilya'dan transfer! – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    'nın yerine 'dan transfer!

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a>'nın yerine <a href="/index/brezilya?id=d289b356-d0fa-431b-b7e9-b22ef76bfbba" class="" rel="tag">Brezilya</a>'dan transfer!

    Beşiktaş'la sürpriz bir transfer iddiası Brezilya'dan geldi. Palmeiras'ta forma giyen orta saha oyuncusu Tche Tche'nin bu sezon takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Avrupa'ya gitmek istediğini yönetime iletti. 25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia edildi.

    1. 23.5.2018 21:53
    2. Güncelleme: 24.5.2018 06:46
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