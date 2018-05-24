Beşiktaş'la sürpriz bir transfer iddiası Brezilya'dan geldi. Palmeiras'ta forma giyen orta saha oyuncusu Tche Tche'nin bu sezon takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Avrupa'ya gitmek istediğini yönetime iletti. 25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia edildi.