Beşiktaş'la sürpriz bir transfer iddiası Brezilya'dan geldi. Palmeiras'ta forma giyen orta saha oyuncusu Tche Tche'nin bu sezon takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Avrupa'ya gitmek istediğini yönetime iletti. 25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia edildi.
- 23.5.2018 21:53
- Güncelleme: 24.5.2018 06:46
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
albaş sakın ola seçime girmemelerine öneriyoruz fark yerler rezil hüsran olurlar sayın.mustafa cengiz yönetimi çok güçlü gözüküyorlar
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Güneş isterse taraftar sever
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Yorum
Hamdi 31 yaşında dediğiniz adam 15 Temmuz'da 33 yaşına girecek. Ayrıca taraftar bahsettiğiniz gibi yaklaşmıyor, yaklaşmayacak olaya!
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Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler
Toplam 1
Yorum
ali kırcı en iyi Scout ekibimi.. başındaki Emre Utkucan futbolcularla az resim çekilip biraz topçu araştırsa iyi olacak...
Talisca'nın yerine Brezilya'dan transfer! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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